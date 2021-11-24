Ülke Genelinde Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi Gerçekleştirildi

Kazaları önlemek, sürücü ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak amacıyla 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

• 19 bin 873 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.

• Bin 203 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 501 sürücünün sürücü belgesiz olarak motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı, 70 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda bulunmadığı, 250 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı tespit edildi.

• 265 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edilirken 34 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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