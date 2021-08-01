Ülke genelinde KPSS maratonu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve oturumu yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve oturumu yapıldı.

Kamu Personel Seçme Sınavı, saat 10.15'te başladı. Adaylar, ilk oturumda 120 sorudan oluşan Genel Yetenek-Genel Kültür sorularını cevapladı. Eğitim Bilimleri Sınavı ise saat 14.45'te başladı. Sınavda 80 soru için 100 dakika verildi. Sınav öncesi binalar dezenfekte edildi. Adaylara girişlerde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlileri ve adayların korona virüs durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Her sınavda olduğu gibi geç kalanlar bu sınava da damga vurdu. Sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak…

Kaynak: İhlas Haber Ajansı