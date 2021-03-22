Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tematik Denetimler" devam ediyor.
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Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tematik Denetimler" devam ediyor.

22.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:00
Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında

Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tematik Denetimler" devam ediyor. 83 bin 62 personelin katıldığı denetimlerde; 65 bin 502 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali ile 7 bin 392 şehirlerarası toplu ulaşım aracı kontrol edildi. Denetimlerde; 296 iş yeri/işletme tedbirlere uyuması konusunda uyarılırken, 3 bin 847 işletme/işyeri ve kişiye işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 126 suç duyurusunda bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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