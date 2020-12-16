Ülke genelinde kış lastiği denetimleri sürüyor
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Ülke genelinde kış lastiği denetimleri sürüyor

16.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:00
Ülke genelinde kış lastiği denetimleri sürüyor

Türkiye genelinde kış lastiği kullanımına yönelik yapılan denetimlerde, 875 aracın zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmadığı tespit edildi.

Türkiye genelinde kış lastiği kullanımına yönelik yapılan denetimlerde, 875 aracın zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmadığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi, denetimlerle sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 7-11 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetimler düzenlendi.

Denetimlerde, 875 aracın zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmadığı ve 24 aracın lastik diş derinlik sınırının aşılmış olduğu tespit edildi.

Ayrıca, 17 bin 40 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 565 araç trafikten men edildi. 70 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Ülke genelinde 212 bin 628 araç ile sürücü denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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