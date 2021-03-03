Ülke genelinde kış lastiği denetimi yapıldı
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Ülke genelinde kış lastiği denetimi yapıldı

03.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:13
Ülke genelinde kış lastiği denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 26-28 Şubat tarihlerinde ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim yapıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 26-28 Şubat tarihlerinde ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim yapıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla 3 gün süreyle ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.

Uygulamalarda, 64 bin 269 araç/sürücü denetlendi, 89 aracın kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiği belirlendi, 388 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, 39 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 4 bin 768 trafik kural ihlali tespit edilip işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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