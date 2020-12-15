Ülke genelinde kırmızı ışık denetimi
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Ülke genelinde kırmızı ışık denetimi

15.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:52

Ülke genelinde kırmızı ışık denetimi Ülke genelinde kırmızı ışık ve işaret ihlali denetimleri gerçekleştirildi Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik ışık...

Ülke genelinde kırmızı ışık denetimi

Ülke genelinde kırmızı ışık ve işaret ihlali denetimleri gerçekleştirildi

ANKARA - Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak özel denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde; 5 bin 476 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı, 490 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığı tespit edilirken 214 araç trafikten men edildi. 12 sürücü belgesi geçici olarak geri alınınan denetimlerde Toplam 8 bin 291 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Ülke genelinde kırmızı ışık denetimi
Ülke genelinde kırmızı ışık denetimi
Ülke genelinde kırmızı ışık denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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