Ülke genelinde iş yerlerine Kovid-19 denetimi
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Ülke genelinde iş yerlerine Kovid-19 denetimi

Kuaför, berber ve güzellik salonu, alışveriş merkezi (AVM), pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün ülke genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 4 bin 310 idari işlem yapıldı.

Ülke genelinde iş yerlerine Kovid-19 denetimi
16.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:00

Kuaför, berber ve güzellik salonu, alışveriş merkezi (AVM), pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün ülke genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 4 bin 310 idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, dün 81 ilde eş zamanlı berber/kuaför/güzellik merkezi, AVM, taksi, taksi durakları ve pazar yerleri ile şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda yapılan uygulama kapsamında, 31 bin 625 berber/kuaför/güzellik salonu, 299 AVM ve AVM'lerdeki 2 bin 304 iş yeri, 1669 pazar yeri, 16 bin 708 taksi ve taksi durağı, 17 bin 52 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı olmak üzere 69 bin 657 yer ve araç denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 657 berber/kuaför/güzellik merkezi, 10 AVM, AVM'lerdeki 277 iş yeri, 1588 pazar esnafı, 672 müşteri, 723 taksi, 32 taksi durağı, 260 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım firması ile 91 yolcu olmak üzere 4 bin 310 idari işlem yapıldı.

Denetimlerde dikkat edilen hususlar

Berber/kuaför/güzellik salonlarında, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası kullanımı gibi kurallara uyulup uyulmadığına bakıldı.

AVM'lerde, AVM içi ve iş yerlerinde bulunabilecek müşteri sayısının tespitinde hesaba katılacak alanların doğru belirlenip belirlenmediği, müşterilere duyuru yapılıp yapılmadığı, belirlenen sayının üzerinde müşteri kabul edilip edilmediği, temizlik, hijyen ve ortam havalandırmasındaki kurallara uyma, iş yerleri için belirlenen çalışma kurallarına uyma, AVM çalışanlarının korunmasına yönelik alınan önlemler kontrol edildi.

Taksi ve durakların dezenfeksiyonu, şoför ve müşterinin maske kullanımı, taksilerde yeterli dezenfektan veya kolonya bulundurulup bulundurulmadığı, aynı anda hizmet verilebilecek müşteri sayısı sınırı, her müşteri sonrası araç içerisinin havalandırılması ve temas edilen yüzeylerin dezenfeksiyonu, temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı denetlendi.

Pazar yerlerinde, maske kullanımı, tezgahlar arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sayısı, pazar yerleri çevresindeki fiziki tedbirler, ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolü yapıldı.

Şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım alanında ise şehir giriş-çıkış kısıtlamasına devam edilen illerden çıkış, bu illere varış ya da bu illerden transit geçiş için gerekli olan seyahat izin belgesi olmaksızın özel araçla veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edilip edilmediği, alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı, il giriş-çıkış noktalarında tüm yolcuların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı, şehirler arası toplu ulaşımda valilik izni alınıp alınmadığı, yolculara seyahat izin belgesi düzenlenip düzenlenmediği denetlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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