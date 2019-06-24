Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Kaynak: Dunya.com

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