Ülke genelinde eş zamanlı uygulama; aranan 2 bin 475 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde 40 bin 690 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişinin yakalanarak, adli mercilere sevk edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması' yapıldı. 40 bin 690 personel görev aldığı uygulamada, 3 bin 457 ikamette arama yapıldı. Uygulamada, 957'si hükümlü, 1518'i yakalama emri ile olmak üzere, çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 475 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Sevk edilenler arasında adam 'öldürme' suçundan 17, 'hırsızlık' suçundan 302, 'yaralama' suçundan 242, 'cinsel' suçlardan 57, 'yağma' suçundan 57, 'dolandırıcılık' suçundan 82, 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan 77, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 kişinin yer aldığı belirtildi.Ayrıca uygulamada 143 bin 888 kişi sorgulanırken, 430 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı. 1527 araç sorgulanırken, 298 araca ise de idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı