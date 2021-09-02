Ülke genelinde eş zamanlı 'Şehirlerarası Yolcu Otobüsleri' denetimi gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ülke genelinde eş zamanlı 'Şehirlerarası Yolcu Otobüsleri' denetimi gerçekleştirildi

Ülke genelinde eş zamanlı 'Şehirlerarası Yolcu Otobüsleri' denetimi gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli yolculuğun sağlanması, kural ihlallerinin önüne geçilmesi ve yasadışı taşımacılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Otobüslere yönelik eş zamanlı denetim...

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli yolculuğun sağlanması, kural ihlallerinin önüne geçilmesi ve yasadışı taşımacılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Otobüslere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli yolculuğun sağlanması, kural ihlallerinin önüne geçilmesi ve yasa dışı taşımacılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Otobüslere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tam 23 bin 889 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde 125 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 267 sürücünün yasal hız sınırlarına uymadığı, 130 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 274 araçta takoğraf kullanılmadığı, 20 sürücünün başkasına ait ehliyet kullandığı ve 8 sürücünün alkol etkisinde trafiğe çıktığı tespit edildi. Toplamda bin 267 trafik kural ihlalinin belirlenerek işlem uygulanan denetimlerde ayrıca, 52 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün de belgesi geçici olarak geri alındı.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Cristiano Salih Uçan Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ülke genelinde eş zamanlı 'Şehirlerarası Yolcu Otobüsleri' denetimi gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:02:36. #1.14#

title