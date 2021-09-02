Ülke genelinde eş zamanlı 'Şehirlerarası Yolcu Otobüsleri' denetimi gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli yolculuğun sağlanması, kural ihlallerinin önüne geçilmesi ve yasadışı taşımacılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Otobüslere yönelik eş zamanlı denetim...

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli yolculuğun sağlanması, kural ihlallerinin önüne geçilmesi ve yasadışı taşımacılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Otobüslere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli yolculuğun sağlanması, kural ihlallerinin önüne geçilmesi ve yasa dışı taşımacılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Otobüslere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tam 23 bin 889 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde 125 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 267 sürücünün yasal hız sınırlarına uymadığı, 130 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 274 araçta takoğraf kullanılmadığı, 20 sürücünün başkasına ait ehliyet kullandığı ve 8 sürücünün alkol etkisinde trafiğe çıktığı tespit edildi. Toplamda bin 267 trafik kural ihlalinin belirlenerek işlem uygulanan denetimlerde ayrıca, 52 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün de belgesi geçici olarak geri alındı.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı