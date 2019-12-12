Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76...
Haberler » 3. Sayfa » Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76... - Haberler

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76...

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi.

12.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:41
Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76...

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi. 525 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 412 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 276 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler