Ülke Genelinde Eş Zamanlı Güvenli Eğitim Uygulaması Gerçekleştirildi

Ülke Genelinde Eş Zamanlı Güvenli Eğitim Uygulaması GerçekleştirildiBakanlığımız koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun...

Ülke Genelinde Eş Zamanlı Güvenli Eğitim Uygulaması GerçekleştirildiBakanlığımız koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 08. 09. 2021 tarihinde 11: 00- 15: 00 ile 19: 00-21: 00 saatleri arasında okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık işyerlerinde uygulaması yapıldı. Ayrıca 07: 30-09: 30, 12: 30-13: 30 ile 15: 00-18: 00 saatleri arasında da okul servis araçları ve personeli denetlendi. 56. 783 Okul Servis Aracı DenetlendiÜlke genelinde eş zamanlı olarak 12. 251 karma ekip ile 41. 677 Emniyet ve Jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 56. 783 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 439 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak"305 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 226 Adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 50 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2. 441 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edilirken 15 sürücünün belgesi geri alındı. Başta 26. 576'sı okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 41. 559 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb. ), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 60 işyeri hakkında idari işlem yapıldı. Aranan 996 Şahıs Yakalandı

Kaynak: Habermetre