Ülke Genelinde Eş zamanlı Aranan Şahıslar Uygulaması Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 07. 08. 2021 tarihinde "Aranan Şahıslar Uygulaması" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 07. 08. 2021 tarihinde "Aranan Şahıslar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Aranan Şahıslar Uygulaması"nda, 8. 569 ekipten oluşan 31. 516 personel görev aldı. Uygulamalarda, adli mercilerden alınan izin doğrultusunda 2. 603 ikamette arama yapıldı, 1. 172'si hükümlü, 178'i yakalama emri ile aranan toplam 1. 350 şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 880 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 189 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 76 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 19 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı.

Yakalananlardan; adam öldürme suçundan 13, hırsızlık suçundan 155, yaralama suçundan 148, cinsel suçlardan 15, yağma suçundan 23, dolandırıcılık suçundan 33, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 48, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 3 şahıs ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 14 kişi yakalandı. Ayrıca 5'i çocuk olmak üzere 19 kayıp şahıs bulundu.

Yapılan uygulamalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre