Türkiye genelinde, polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 515 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının çevreleri ile park, bahçe ve umuma açık iş yerlerinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı.

Uygulamaya, 10 bin 825 karma ekipte görevli 38 bin 747 emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Güvenlik güçlerince 26 bin 426 okul çevresi ve 36 bin 75 umuma açık iş yeri (kahvehane, kıraathane, kafe, internet ve oyun salonu, iddia ve ganyan bayisi, içki ve açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gibi) ile park, bahçe ve metruk binalar gün boyunca denetlendi.

Denetimlerde, çeşitli nedenlerle 46 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Ayrıca 296'sı yoklama kaçağı (bakaya), 29'u yaralama, 17'si hırsızlık, 15'i dolandırıcılık, 15'i tehdit, 9'u hakaret ve 134'ü diğer suçlardan olmak üzere 515 aranan şüpheli yakalandı.