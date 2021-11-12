Ülke Genelinde Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Denetimi Gerçekleştirildi

Alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 05-06 Kasım 2021 tarihlerinde ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

•70. 368 araç/sürücü denetlendi.

•1. 772 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edildi ve sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

• 1 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilerek idari ve adli işlem başlatıldı.

Sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmamaları ve diğer trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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