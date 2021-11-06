ÜLKE GENELİNDE 'ALKOL OPERASYONU', 21 BİN 922 İŞ YERİNDEDEPODA ARAMA VE DENETLEME - Haberler
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ÜLKE GENELİNDE 'ALKOL OPERASYONU', 21 BİN 922 İŞ YERİNDEDEPODA ARAMA VE DENETLEME

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde gerçekleştirilen 'Alkol Operasyonu'nda 21 bin 922 iş yerinde/depoda arama ve denetleme yapıldı; 19 bin 367 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 bin 657 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 18 bin 257 adet sahte bandrol ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde gerçekleştirilen ' Alkol Operasyonu'nda 21 bin 922 iş yerinde/depoda arama ve denetleme yapıldı; 19 bin 367 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 bin 657 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 18 bin 257 adet sahte bandrol ele geçirildi.

ANKARA ( Dha )

ÜLKE GENELİNDE 'ALKOL OPERASYONU', 21 BİN 922 İŞ YERİNDEDEPODA ARAMA VE DENETLEME

ÜLKE GENELİNDE 'ALKOL OPERASYONU', 21 BİN 922 İŞ YERİNDEDEPODA ARAMA VE DENETLEME

ÜLKE GENELİNDE 'ALKOL OPERASYONU', 21 BİN 922 İŞ YERİNDEDEPODA ARAMA VE DENETLEME

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