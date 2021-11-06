ÜLKE GENELİNDE 'ALKOL OPERASYONU', 21 BİN 922 İŞ YERİNDEDEPODA ARAMA VE DENETLEME

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde gerçekleştirilen ' Alkol Operasyonu'nda 21 bin 922 iş yerinde/depoda arama ve denetleme yapıldı; 19 bin 367 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 bin 657 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 18 bin 257 adet sahte bandrol ele geçirildi.

ANKARA ( Dha )