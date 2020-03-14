Ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla dev uygulama
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Güncel

Ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla dev uygulama

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından, 81 ilde eş zamanlı olarak "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirdi.

14.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:36
Ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla dev uygulama

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından, 81 ilde eş zamanlı olarak "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirdi.

Okullar ve öğrenci yurtları çevresindeki kafe, internet kafe ve oyun salonları gibi umuma açık yerler ve öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlama amacıyla gerçekleştirilen uygulamada umama açık yerler, park-bahçeler ve oyun salonları ve çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ile suç unsurlarının ele geçirilmesi hedeflendi. Ayrıca uygulama kapsamında okul servis araçları ve personeli de denetlendi.

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamalara 46 bin 127 emniyet ve jandarma personeli katıldı. Uygulamalarda; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi. Bu denetimlerde; 160'ına "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 453'üne "Emniyet Kemeri Takmamak", 132'sine "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplam 3 bin 39 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 660 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

Başta 17 bin 237 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 39 bin 50 umuma açık yerler, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık tütün mamülleri satışı yapılan yerler, şan oyunlarının oynandığı bayiler gün boyunca denetlendi. Denetimlerde 256 iş yeri hakkında idari işlem, 4 iş yerine paket açılarak sigara satışından dolayı işlem yapıldı. 240 iş yerine idari para cezası uygulandı.

ARANAN BİN 493 ŞAHIS YAKALANDI

Uygulamalarda 411 bin 905 şahıs sorgulandı, 15 uyuşturucu suçları, 7 cinsel suçlar, 42 yaralama, 39 hırsızlık, 20 dolandırıcılık, 23 tehdit, 22 hakaret, 13 kayıp çocuk, bin 92 yoklama kaçağı, 220 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 493 aranan şüpheli yakalandı. Uygulamada gerçekleştirilen aramalarda 5 av tüfeği,2 ruhsatsız tabanca, 45 adet mermi, 1 kesici delici alet ile 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 12 gram esrar, 9 gram eroin, 43 gram sentetik uyuşturucu, 66 adet ecstasy, 299 paket kaçak sigara, 35 litre kaçak içki, 13 bin 586 adet tütün doldurulmuş macaron ve 87 kilo macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 tombala makinesi, 3 sigaramatik, 2 oyun makinesi, rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinalarından bin 368 lira paraya el konuldu.

(İHA)

Ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla dev uygulama

Kaynak: İHA

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Ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla dev uygulama

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