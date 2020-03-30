"Ülke genelinde 39 yerleşim yerinde karantina uygulamasına başlandı" İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde ülke genelinde 39 yerleşim yerinde karantina uygulaması olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde ülke genelinde 39 yerleşim yerinde karantina uygulaması olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde toplam 39 yerleşim yerinde mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında 30.03.2020 günü saat 15.15 itibarı ile Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır. Karantina uygulamaları 18 ilimizdeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup, korona virüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır" denildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA