Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi Trafik polislerince ülke genelinde 2 boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 30 bin hız ihlali yapıldığı belirlendi.

Trafik polislerince ülke genelinde 2 boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 30 bin hız ihlali yapıldığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su¨ru¨cu¨leri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun arac¸ kullanmaya yo¨neltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını o¨nlemek amacıyla ülke genelinde 11-12 Temmuz'da es¸ zamanlı radarla hız denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, hız ihlali yaptıkları tespit edilen 29 bin 947 su¨ru¨cu¨ hakkında is¸lem yapıldı.

Kaynak: AA