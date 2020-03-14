Ülke ekonomisine katkı sağlayacak proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek Uşak Üniversitesi öğrencilerinin "Piezoelektrik Malzemelerden 3D Yapı Malzemesi Tasarımı, Üretimi ve Test Edilmesi" isimli proje, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

Uşak Üniversitesi öğrencilerinin "Piezoelektrik Malzemelerden 3D Yapı Malzemesi Tasarımı, Üretimi ve Test Edilmesi" isimli proje, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.



Makine Mühendisliği öğrencileri Oğuzhan Baylan ve Hande Topal'ın proje ekibinde yer aldığı ve Doç. Dr. Canan Kandilli'nin danışmanlığını yaptığı "Piezoelektrik Malzemelerden 3D Yapı Malzemesi Tasarımı, Üretimi ve Test Edilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almayı başardı.



Oğuzhan Baylan proje hakkında verdiği bilgide proje ile PVDF (polivinilidenflorit veya polivinilidene diflorit) polimer malzemesinden 3D yazıcı yardımıyla üretilecek yapı malzemelerinin üzerine hidrolik press ile farklı basınçlar uygulanacağını ve malzemenin göstereceği elektriksel tepkinin belirleneceğini belirtti.



"Projeyle elektrik enerjisi üretilebilecek"



Projeyle farklı basınçlar altında test edilerek üretebildiği elektriksel gerilimin ölçülmesinin amaçlandığını aktaran Makine Mühendisliği öğrencisi Baylan, "Üretilecek 3D yapı malzemeleri otoyollar, köprüler, AVM ve okul girişleri gibi araçların sıklıkla geçtiği yapılarda kullanılabilecek, üzerlerin de oluşacak basınç değişimi sayesinde elektrik enerjisi elde edilebilecektir. Ayrıca 3D tasarlanan yapı malzemelerinin dayanımı da yüksek olacaktır. En önemli enerji kaynaklarından biri olan elektrik enerjisinin bu şekilde üretilmesi mümkün olacaktır. Bu elektrik enerjisi ülke ekonomisinin yollardaki aydınlatma ihtiyacını karşılayabilir. Projenin başarıya erişmesi durumunda, ülkemizde farklı bir pazar alanı oluşturulması mümkün olacak, inşaat ve yapı sektöründe günümüz teknolojisi olan 3D malzemelerden yararlanılması ve elektrik üretimi gerçekleştirilecektir" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA