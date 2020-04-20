“Ülke ekonomilerinin tarihi yeniden yazılacak” Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, devam eden tabloya bakıldığında ülke ekonomilerinin yeniden yazılacağını vurgulayarak yeni dönemde "biyoekonomi" ve "nöroekonomi" gibi kavramların ön plana çıkacağının altını çizdi.

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, devam eden tabloya bakıldığında ülke ekonomilerinin yeniden yazılacağını vurgulayarak yeni dönemde "biyoekonomi" ve "nöroekonomi" gibi kavramların ön plana çıkacağının altını çizdi. Kaynak: Dunya.com