Ülke Bu Sapık Çifti Konuşuyor! 14 Yaşındaki Kızı 1 Yıl Eve Kapatıp Cinsel İlişki Kölesi Yaptılar
İngiliz çift, 14 yaşındaki bir kızı 1 sene boyunca eve kapatıp cinsel ilişki kölesi olarak kullandı.
İngiltere'de yaşayan karı koca, genç bir kızı cinsel ilişki kölesi olarak kullandı. Her ikisi de 42 yaşında olan çift, kız günde 3 defa tecavüz etti.
KURBAN 14 YAŞINDA
Zorla alıkoyma ve tecavüzler 2016 yılının Ekim ayında başladı. O dönem kızın öğrenci ve 14 yaşında olduğu öğrenildi. Larry Dykes ve karısı Alicia'nın genç kıza 1 yıl boyunca tecavüz ettiği belirtilirken, mahkeme mağdurun ismini açıklamadı.
ADAM TECAVÜZ ETMİŞ, KARISI İZLEMİŞ
Webster Bölge Savcısı Ben Berkstresser, "Bu çiftin bu kızı cinsel ilişki kölesi olarak kullanıyordu." dedi. Adam kıza tecavüz ederken eşinin de bunu seyrettiği açıklandı. Olay, kızın bir arkadaşının polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.
Savcı ikinci bir kurban olabileceğinden bahsederek çiftin tutuklandığını ve kefalet ücreti olarak 500 bin dolar belirlendiğini açıkladı.
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Insanlikdan nasiplerini almamislarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sodom Gomorrha budur. Yani Lut kavmiCevap Yaz Yayından Kaldır
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idam cinsel suclarda uygulanmalıCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Bu ingiliz kadar zları14 yasında tek basına uzak dogunda dolun ay partisine katılp alkol den bayıladıyakadar içmeyi bilir ve bu kız da bir sıkıtı var muhakak polise giderdi demeki play farklıCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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KİZİNA BOYLE YAPSALAR . BOYLE MAL MAL KONUSMAZDİNCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır