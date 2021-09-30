'ULEN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'ULEN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Torbalı ilçesinde, dün gece saatlerinde Batuhan Barlak'ın (17) Suriye uyruklu M.A. tarafından öldürülmesinin ardından ilçede gerginlik arttı.

TORBALI, İZMİR (DHA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, dün gece saatlerinde Batuhan Barlak'ın (17) Suriye uyruklu M.A. tarafından öldürülmesinin ardından ilçede gerginlik arttı. İddiaya göre, yaklaşık 150 kişi, gruplar halinde olayın yaşandığı ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Barış Yapı Sitesi'ne geldi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar, Suriyelilere ait bir evi yaktı ve bazı evlere taşla saldırdı. Suriyelilerin genellikle hurda toplamak için kullandıkları araçlar da yakıldı.

İhbar üzerine bölgeye yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sitede ateşe verilen bazı yerleri ve evleri söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri grubu dağıtırken, bölgede olayların kontrol altına alındığı belirtildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alıp, olayın yaşandığı site ve çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

'ULEN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

'ULEN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

'ULEN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

'ULEN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 aylık hamile Sezen'i öldüren dini nikahlı eş için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

5 aylık hamile Sezen'i öldüren dini nikahlı eş için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

 Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mehmet Nuri Donald Trump
Magazin Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Valentin Rosier Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu Ali Palabıyık
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'ULEN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 21:17:27. #1.11#