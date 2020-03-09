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Amerika Birleşik Devletleri, Williams, Avrupa, Spor

ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun MVP'si TOFAŞ'tan Williams

ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP), TOFAŞ'ın ABD'li basketbolcusu Devin Williams oldu.

09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:30
ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun MVP'si TOFAŞ'tan Williams

ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP), TOFAŞ'ın ABD'li basketbolcusu Devin Williams oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 6 maçta 15,3 sayı ve 7,8 ribaunt ortalamaları yakalayan pota altı oyuncusu Williams, son 16 turunda MVP unvanına layık görüldü.

Ligin ribaunt istatistiğinde zirvede yer alan ve takımının en skoreri konumundaki Williams, son 16 turunda 20,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.

H Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak tur atlayan TOFAŞ, çeyrek finalde Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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