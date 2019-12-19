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ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu grupları belli oldu

ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turunda gruplar belli oldu.

19.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:32
ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu grupları belli oldu

ULEB Kupası'nda son 16 turunda gruplar belli oldu.

Normal sezonda altışarlı 4 grupta mücadele eden takımlardan, gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Doğa , Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Darüşşafaka, E Grubu'nda 'dan Segafredo Virtus, aynı ülkeden Dolomiti Energia ve Sırbistan'dan Partizan NIS ile eşleşti.

Galatasaray, G Grubu'nda Rusya'dan UNICS Kazan, Fransa'dan Monaco ve Litvanya'dan Rytas ile mücadele edecek.

TOFAŞ ise H Grubu'nda İspanya'dan Unicaja Malaga ve Joventut, Andorra'dan MoraBanc ile karşılaşacak.

Statü

Bu turda takımlar dörderli 4 gruba ayrıldı. 8 Ocak-4 Mart 2020'de çift devreli lig usulüne göre oynanacak son 16 turu maçlarının ardından gruplarda ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

Organizasyonda çeyrek final maçları 17 ve 25 Mart'ta, yarı final müsabakaları 31 Mart ve 8 Nisan'da oynanacak. ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon, 21 ve 27 Nisan'da oynanacak maçların ardından belli olacak.

Gruplar

ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu grupları şöyle:

E Grubu:

Segafredo Virtus (İtalya)

Partizan NIS (Sırbistan)

Darüşşafaka Tekfen

Dolomiti Energia (İtalya)

F Grubu:

Umana Reyer (İtalya)

Germani Brescia (İtalya)

Ewe Baskets (Almanya)

Promitheas (Yunanistan)

G Grubu:

UNICS Kazan (Rusya)

Galatasaray Doğa Sigorta

Monaco (Fransa)

Rytas (Litvanya)

H Grubu:

Unicaja Malaga (İspanya)

MoraBanc (Andorra)

TOFAŞ

Joventut (İspanya)

Kaynak: AA
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