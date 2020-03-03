Ulay kimdir? Frank Uwe Laysiepen kimdir? Performans sanatçısı Ulay'ın hayatı ve biyografisi!

03.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:30

Dünyaca ünlü performans sanatçısı Ulay 76 yaşında vefat etti. Uzun süredir lenf kanseri tedavisi gören ünlü sanatçı birçok başarılı performansa imza attı. Özellikle de bir diğer ünlü performans sanatçısı olan Marina Abramoviç ile birlikte çalıştığı dönemde elde ettiği başarı ile büyük bir üne kavuşmuştu. Ünlü performans sanatçısı Ulay ile ilgili merak edilen soruları sizler için cevaplandırdık.

ULAY KİMDİR?

Gerçek adı: Frank Uwe Laysiepen

Ulay doğum tarihi: 1943

Ulay kaç yaşında: 76

Ulay nereli: Almanya – Solingen

Ulay'ın evlilikleri: Marina Abramoviç

Ulay

ULAY'IN HAYATI VE BİTOGRAFİSİ

Tam ve gerçek adı Frank Uwe Laysiepe olan ünlü performans sanatçısı Ulay 1943 yılında Almanya'nın Solingen şehrinde doğmuştur. Ünlü Alman sanatçı 60 ve 70'li yıllarda yaptığı anolog ve Polaroid fotoğraflar ile büyük bir ün yakalamıştır. Amsterdam'a taşınmış ve uzun yıllar burada yaşamıştır. Ünlü sanatçı Marina Abramovic ile ortak performans sanatı faaliyetleri yürütmüş olan Ulay'ın ünü bu dönemde bütün dünyaya yayılmıştır.

1975-1989 yılları arasında özel hayatlarında da birlikte olan Ulay ve Marina Abramoviç 14 yıl boyunca sanat tarihine damga vuran tehlikeli performans sanatı çalışmalarına imza atmışlardır. Çift 1988'de Çin Seddi'nin iki ucundan yola çıkıp ortada bulştukları bir(buluştukları orta noktada evlenmeyi planlıyorlardı) performansın ardından ironik bir şekilde ayrılmıştı.

Ulay

İkili arasında yaşanan sorunlar uzun yıllar devam etmiş ve en son 2015'de Ulay'ın eski ortağı Marina Abramoviç'e açtığı dava ile son noktaya gelmiştir. Hollanda mahkemesi ortak çalışma protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle Marina Abramoviç'i 250 bin euro ödemeye mahkum etmişti.Uzun yıllardır lenf kanseri tedavisi gören ünlü sanatçı Ulay, 76 yaşında hayata veda etmiştir.