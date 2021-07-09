Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Çalıştayı Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor
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Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Çalıştayı Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Çalıştayı Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlediği Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlediği Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı. Bakan Adil Karaismailoğlu'nun yarın gerçekleştirilecek "Ortak Akıl Konferansı Vizyon Oturumu"na katılarak Bakanlığın çalışmalarına ilişkin sunum yapması, ulaştırma ve haberleşme vizyonunu anlatması bekleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme çalışmalarına yön verilmesi amacıyla düzenlenen Ulaşım ve Lojistik Ana Plan Çalıştayı'na kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, sektör paydaşları ile Bakanlık uzmanları katıldı.

Dün başlayan ve Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda, "bütünsel kalkınma" ana hedefine uygun olarak lojistik, mobilite ve dijitalleşme alanlarında vizyon, hedef ve stratejiler değerlendirildi. Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı için esas alınacak vizyon, amaçlar, hedefler ve stratejiler de masaya yatırıldı.

Önemli bir rehber doküman olacak, "Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı"nın hazırlanması amacıyla düzenlenen çalıştayda ana hedefler şöyle belirlendi:

"Ulaştırma ve Lojistik Talep Tahmin Modeli'nin güncellenmesi, planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde hızlı ve ekonomik analizler yapabilmek için Ulusal Ulaşım Veri Tabanı altyapısının oluşturulması ve ulaştırma sisteminin lojistik alanıyla bütünleşik işleyişinin 2023, 2029, 2035 ve 2053 hedefleri ekseninde analiz edilmesi."

Ayrıca çalıştayda, ulusal, bölgesel ve kent ölçekli sosyoekonomik beklentiler de dikkate alınarak mevcut durumun değerlendirilmesi, hedef yıllara uygun politika, tedbir ve altyapı proje önerilerinin kapsamlı eylem programlarına dönüştürülmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı çıktılarının, yük, insan ve veri ulaştırmada değişen ihtiyaçlara cevap vermenin ötesinde, Türkiye'nin küresel lojistik süper güç olma yolunda da rehberlik yapması amaçlanıyor.

Bakan Karaismailoğlu Ortak Akıl Konferansı Vizyon Oturumu'na katılacak

Çalıştay sonrasında 10-11 Temmuz'da düzenlenecek "Ortak Akıl Konferansı Vizyon Oturumu"na Bakan Karaismailoğlu'nun da katılması bekleniyor.

Karaismailoğlu, konferansın birinci gününde saat 13.00'te gerçekleştirilecek "Vizyon Oturumu"nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının altyapı yatırımları ve çalışmalarına ilişkin sunum yaparak, ulaştırma ve haberleşme vizyonunu anlatacak.

Konferasın ilk gününde "Ulaştırma ve Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme" ilişkisi kapsamında, lojistik, mobilite ve dijitalleşmeye ilişkin dünyada ve Türkiye'deki değişimlerle trendler ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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