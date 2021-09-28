Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak

- Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'na 55 farklı ülkeden üst düzey yetkili katılacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlediği 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nda, 'geleceğin ulaşım ve haber leşme sistemleri' masaya yatırılacak. Şuraya, 55 farklı ülkenin Ulaştırma Bakanları ve Bakan Yardımcıları katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen 12'inci Ulaştırma ve Haber leşme Şurası 6 - 7- 8 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Ulaştırma ve Haber leşme Şurası, Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası vizyonu odağında gerçekleştirilecek.

TransportTech Conference, Ulaştırma Bakanları yuvarlak masa toplantısı, sektör oturumları, ikili görüşmeler ve panel bölümlerinden oluşacak Şura'da, 'Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme' odağında bugünün ve geleceğin ulaşım ve iletişim sistemleri ele alınacak.

Ana tema Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme olacak

Ana teması 'Lojistik - Mobilite - Dijitalleşme' olarak belirlenen Şura'da; ' Türkiye'nin ulaştırma ve haber leşmede stratejik hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlanması', 'sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunulması', 'çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirilmesi', 'Covid-19 sonrası küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi' ile 'ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi' hedefleniyor.

55 farklı ülkenin Ulaştırma Bakanları ve Bakan Yardımcıları katılacak

12.Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nda karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve haber leşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı paneller düzenlenecek. 55 farklı ülkenin Ulaştırma Bakan ve Bakan Yardımcılarının katılacağı kapalı oturumlar yapılacak.

Bu oturumlarda; dünyayı değiştirecek mega ulaşım projeleri, Covid-19 sonrası dünyada ulaşımın gelişimi, bütünsel kalkınmayı destekleyecek ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi gibi önemli konularda sektördeki iş birliği fırsatları, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

Türkiye, bölgesel lider olmanın eşiğinde

Gerçekleştirilecek Şura'yı değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 yılda atılımcı, inovatif ve planlı ulaştırma ve altyapı geleneğine sahip olan Türkiye'nin, mühendislik açıdan dünya ölçeğinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin konumu gereği önemli bir rolü olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Lojistik alanında bir süper güç olmak, ülke içinde verimli, sürdürülebilir akılcı bir mobilitenin şartlarını oluşturmak, her alanda dijitalleşmeyi önceliğimiz olarak kabul etmek şu andaki çalışma ilkelerimizin de bir özetini oluşturuyor. Avrasya bölgesinin merkezinde, Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan ülkemiz, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın eşiğindedir" ifadelerini kullandı.

"Dünyayı her modda Türkiye'ye bağlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve veri ulaştırmada, Türkiye'nin yüksek hedeflerini destekleyecek, çağın gereklerine uygun bir altyapının tamamlanması için çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, ulaştırma sektörünün bileşenlerinde kendi teknolojisini üreten hatta ihraç eden bir ülke haline gelirken, Türkiye'yi her modda dünya ile bağladıklarını vurguladı.