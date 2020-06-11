Ulaştırma ve Haberleşme Şurası düzenlenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaştırma ve Haberleşme Şurası düzenlenecek

Ulaştırma ve haberleşme projelerinin geliştirilmesi, işletilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak için "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" yapılacak.

Ulaştırma ve Haberleşme Şurası düzenlenecek
11.06.2020 07:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:00

Ulaştırma ve haberleşme projelerinin geliştirilmesi, işletilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak için "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Ulaştırma ve Haberleşme Şurasının oluşumu, işleyişi ve görevlileriyle çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, şura, ulaştırma ve haberleşme projelerinin geliştirilmesi, işletilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak, sorunlara çözüm önerileri getirmek, yurt içinde ve dışında oluşan sektörel bilgi birikiminin paylaşılmasına zemin hazırlamak amacıyla yapılacak.

Kurul, komite, çalışma grupları, üyeler ve davetlilerden oluşacak şuranın başkanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olacak. Her bir çalışma grubunda kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin dengeli temsili göz önünde bulundurularak en az 30, en fazla 300 üye bulunabilecek.

Şura, bir önceki organizasyondan en erken 7 yıl sonra bakanın uygun gördüğü tarihlerde ulusal veya uluslararası katılımlı yapılacak.

Şuranın açılışı bakan, katılamadığı durumlarda görevlendireceği bakan yardımcısı tarafından gerçekleştirilecek.

Sonuç bildirgesi 60 gün içinde yayımlanacak

Açılış ve kapanış programlarıyla sektör oturumları halka açık gerçekleştirilecek. Şuranın açılış programı sonrasında çalışma gruplarına göre belirlenen sektör oturumları ayrı ayrı salonlarda icra edilecek.

Şurada ülkenin, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini ortak akıl yoluyla ortaya çıkarmaya yarayan tavsiye niteliğinde kararlar alınacak. Sonuç bildirgesindeki kararlar bakan onayıyla belirlenecek. Şura organizasyonunun bitiminden itibaren en geç 60 gün içinde sonuç bildirgesi yayımlanarak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Şura organizasyonu kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile harcamalar bakanlık ve döner sermaye bütçesinden karşılanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası Haber
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Haber
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi Haber
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Haber
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Ulaştırma ve Haberleşme Şurası düzenlenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 08:19:41. #1.14#
title