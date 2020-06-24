"Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gelecek 5 yıl içerisinde demir yolunda çok önemli işlere imza atacaklarını belirterek, "Hızlı tren hattımızı ise 5 yılda 1200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gelecek 5 yıl içerisinde demir yolunda çok önemli işlere imza atacaklarını belirterek, "Hızlı tren hattımızı ise 5 yılda 1200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz." dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen "Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen "Dijital Gelecek" oturumunda, gazeteci ve sunucu Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Günlük hayatı, çalışma prensipleri ve öneceliklerine ilişkin bir soru üzerine Karaismailoğlu, ulaşım sektörü macerasının 1995 yılında işe girdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başladığını söyledi.

İBB'nin o dönem bir okul gibi olduğunu, kendilerine çok büyük deneyimler kazandırdığını dile getiren Karaismailoğlu, o dönem İstanbul'da bir milyon olan araç sayısının şu anda 4,5 milyona çıktığını ancak trafiğin o zaman daha sıkışık olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, İstanbul'un bu süreçte büyük devrimler geçirdiğini, asırlara sığacak işlerin 25 yılda yapıldığını, Marmaray, Yavuz Sultan Selim, Avrasya Tüneli gibi çok önemli projelerin ortaya konulduğunu, kentin bu alanda dünyaya örnek olduğunu bildirdi.

Aradan geçen bu 25 yılda İstanbul'da ulaşım ve altyapı alanında yapılan projeleri anlatan Karaismailoğlu, geleceği planladıklarını, şu an başlayanlarla birlikte İstanbul'da 510 kilometrelik metro ağının olacağını vurguladı.

"Hızlı tren hat uzunluğu 5 bin 500 kilometreye ulaşacak"

Bakan Karaismailoğlu, ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, bu yatırımın büyük kısmının kara yoluna yapıldığını, zamanla bu alanda bir noktaya gelindiğini söyledi.

Demir yolu yatırımına 2013'le birlikte ağırlık verdiklerini, bu alanda bir atılım içerisinde olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız önümüzdeki 5 yılda demir yoluyla çok daha sık karşılaşacaklar. Demiryolu yatırımının ağırlığı artacak. Sanayilerin, limanların demir yoluna bağlanması, lojistik, ulaşım gibi alanlarda çok önemli planlarımız var. Önümüzdeki 50 yılı, 100 yılı planlıyoruz. Ülkemiz birkaç yıl önce hızlı trenle ilk defa tanıştı. Şu anda 12 bin kilometreden fazla demir yolu hattımız var. Raylı sistem hattımızı 5 yıl içerisinde 18 bin kilometrelere çıkaracağız. Hızlı tren hattımızı ise 5 yılda 1200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz."

"Sivas'tan hızlı trene binen vatandaş Halkalı'ya kadar gidebilecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının bu yıl içerisinde açılacağını kaydederek, artık Sivas'tan hızlı trene binen bir vatandaşın İstanbul Halkalı'ya kadar gitmiş olacağını bildirdi.

Şu anda Ankara-Konya hızlı tren hattının çalıştığını, Konya'yı Karaman'a, oradan Ulukışla'ya ulaştıracaklarını dile getiren Karaismailoğlu, sonrasında ise Adana-Mersin'e ineceklerini, Mersin'den Adana-Gaziantep hattını birleştireceklerini anlattı.

Karaismailoğlu, Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına, İstanbul'u Kapıkule sınır hattına bağlayacaklarını belirterek, Çerkezköy-Kapıkule hattının devam ettiğini bildirdi.

Ülkenin her yerini örümcek gibi ağlarla öreceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, önemli vizyon projeleri ortaya koyacaklarını ifade etti.

"4 bin şantiyemizin hiçbirinde işler durmadı"

Bakan Karaismailoğlu, salgın sürecinde yatırımların nasıl sürdüğüne dair bir soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin her yerinde şantiyemiz var. Aşağı yukarı 4 bin tane. Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Bütün güvenlik tedbirlerini, maske ve safiye dair önlemlerimizi aldık. Başarılı bir pandemi süreci geçirdik. İşlerimizin hiçbiri durmadı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günde yerin 70 metre altında Gayrettepe'de ışığı görme töreni yaptık."

Karaismailoğlu, dünyanın en büyük orta açıklığa sahip projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatının hiç durmadan sürdüğünü belirterek, ülkenin her yerinde çok önemli projelerini yapmaya devam ettiklerini anlattı.

Bakan Karaismailoğlu: "11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız. O kadar teknolojik bir iş ki dengeli konsol sistemiyle yapılan Türkiye'nin en geniş orta açıklığa sahip köprüsü. Oradaki vatandaşlarımıza konforlu ulaşım imkanı sağlıyor." dedi.

"Yerli elektrikli tren 3 ay içerisinde raylara inecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, salgın sürecinde ulaşım ve iletişimde sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, pandemi sonrası sürece hızla uyum sağladıklarını anlattı.

Salgın kapsamında emisyonun azaltılması, lojistik, mobilite, ulaşım, e-ticaret, büyük veri, bulut teknoloji ve dijital alanla ilgili yeni planlar ortaya koyduklarını anlatan İsmailoğlu, bu hedeflerden bahsetti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin 160 kilometre hızla seyahat imkanı sağlayacak yerli ve milli elektrikli trenini yaptığını kaydederek, bu trenin fabrika testlerinin başlayacağını, 3 ay içerisinde raylara ineceğini vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, 38 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattını gelecek yıl açmayı hedeflediklerini ifade ederek, bu açılıştan bir yıl sonra 32 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattını hizmete almayı amaçladıklarını anlattı.

Türkiye'de 5G testlerinin başladığına değinen Karaismailoğlu, bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte önemli işlere imza attıklarını, yakın zamanda büyük bir müjde verebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA