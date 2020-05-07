Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının projeleri binin üzerinde şantiyede kesintisiz sürüyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının projeleri binin üzerinde şantiyede kesintisiz sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının projeleri binin üzerinde şantiyede kesintisiz sürüyor
07.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı projelerinin şantiyelerde kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı projelerinin şantiyelerde kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni nesil korona virüsün (Covid-19) dünyada ortaya çıktığı ilk günden bu yana Sağlık Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içerisinde önemli tedbirler alarak süreci iyi bir şekilde yürüttü. Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde uluslararası havayolu, denizyolu ve demiryollarında birçok ülke ile seferler durduruldu. Türkiye'de vaka yaşanması beklenmeden. hastalığın Avrupa'da görülmesinin ardından tüm uçakların yanı sıra yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Marmaray gibi tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlatıldı. Karayollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbirleri almaları ve dezenfektan işlemlerini yapmaları talimatı verildi.

"ÇALIŞMALARIN SÜRMESİ ÜLKE GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

Söz konusu sürecin en başından itibaren ulaşım altyapısında tedbirleri erkenden alarak hastalığın Türkiye'ye girişini

geciktirdiklerini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hükümet olarak da hastalığın ilk defa görülmesinin ardından ülke genelinde vaka tespiti ve tedavisini oldukça başarılı şekilde yürüttüklerini aktardı. Bir ülkenin gelişimi için olmazsa olmaz şartın yatırım, ticaret ve ulaşım zincirinin sağlıklı çalışması olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "İnsanımıza bulunduğu yerde ulaşamıyorsak, onun ayağına gidemiyorsak, insanları orada tutamayız. Yurdun her tarafında aynı seviyede ulaşım ve haberleşme altyapısını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle altyapı çalışmalarının bu süreçte de sürmesi büyük önem arz ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye olarak bir yandan hastalığın kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterirken, diğer yandan da ekonominin salgın sürecinden en az zararla etkilenmesi için çalışıyoruz. Bu nedenle de vatandaşlarımız için ülkemizin geleceği için şantiyelerimizde çalışmalarımızı da aralıksız sürdürmek zorundayız" dedi.

500'ÜN ÜZERİNDE ŞANTİYEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Salgınının Türkiye'yi ve tüm dünyayı olumsuz etkilediği bu dönemde şantiyelerde gerekli önlemleri en üst düzeyde alarak çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, otoyol, köprü ve tünel yatırımları başta olmak üzere pek çok önemli yatırımın yanı sıra rutin faaliyetlerin de yer aldığı Bakanlık bünyesinde binin üzerinde şantiyede çalışmalara devam ettiklerini açıkladı. Karaismailoğlu, Türkiye genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde 67 şantiyede tam kapasite, 85 şantiyede orta kapasite, 117 şantiyede de düşük kapasiteli olmak üzere toplam 269 yol yapım şantiyesinde çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Demiryollarında da yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarında yapım çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, TCDD bünyesinde 306 adet şantiyede toplam 14 bin 445 kişiyle, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 25 şantiyede 6 bin 415 kişiyle çalışmaların devam ettiğini bildirerek, Bakanlık bünyesindeki diğer bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla birlikte binin üzerinde şantiyede çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

ŞANTİYELER YENİDEN DİZAYN EDİLDİ

Covid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde hizmet veren bölge müdürlüklerinde yürütülen rutin bakım, yol boyu temizliği, sinyalizasyon elektrik arızaları ile trafik kazalarına müdahale ve kar mücadele çalışmalarının aksatılmadan devam ettiği bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, "Salgına karşı şantiyelerimizde Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey tedbirler uygulandı. Hazırlanan risk analizi ve acil eylem planı kapsamında ortak kullanım alanları gözden geçirilerek, mesafe kurallarına uygun çalışılacak şekilde yeniden dizayn edilen şantiyelerde ateş ölçümü, kalacak yerlerin dizaynı ve karantina tedbirleri gibi pek çok önlemin eşliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. ve aldığımız olağanüstü koşullarda aldığımız yerinde tedbirler sayesinde şantiyelerimizde sıkıntı yaşamadık. Aldığımız tedbirler sayesinde şantiyelerimizin hiçbiri kapanmadı. Şantiyeler ülkemizin geleceği için, vatandaşlarımız için çalışıyor. Böyle bir süreçte hem korona virüse karşı aldığımız önlemler, hem de çalışmaların azami olarak devam ettirilmesi de bizim için ayrıca önemli bir başarıdır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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