Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının orman yangınlarına müdahalesi devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Muğla'da orman yangınlarını söndürme çalışmalarına desteği sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Muğla'da orman yangınlarını söndürme çalışmalarına desteği sürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hisarönü ve Ören'de tankerlere denizden su sağlandı.

KIYEM-5 hızlı tahliyesi botu Kumlukbük'te denizden soğutma çalışması, Nene Hatun gemisi de Gökova'da devriye görevi yaptı.

Dağ köylerinde çalışan itfaiye ve jandarma erlerine kumanya ve malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı