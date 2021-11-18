Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışından bugüne kadar Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş sayısının 75 milyonu aştığını belirterek "Avrasya Tüneli'nin 2017 ve 2020 yıllarında sağladığı toplam fayda 8 milyar lirayı buldu. Emniyetli ulaşım altyapıları ile ölümlü kazaların azalması sayesinde 12 bin 353 hayat kurtardık." dedi.

Karaismailoğlu, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin dünyanın transit merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu ve bu avantajı değerlendirmek için 2002'den bu yana havacılık politikaları çerçevesinde etkili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Havacılığa yapılan yatırımlar ve bu alandaki düzenlemeler sayesinde ülkenin, dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Ülkemiz, dünya ve Avrupa yolcu trafiği sıralamasında, 2020'de dünyada 7'nci sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri arasında ise 2020 yılında 2'nci sıraya yerleşti." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Emisyon Veri Yönetim Sistemi Projesi ile hava yollarından kaynaklı tüm emisyonların uluslararası standartlara göre izleme raporlama doğrulama sürecinin çevrim içi yazılım üzerinden yapılacağını belirterek "Türk sivil havacılığında küresel anlamda ses getiren yeni bir dönemi de İstanbul Havalimanı ile başlattık. Engelsiz ve yeşil havalimanımız, dünyanın en büyüklerinden biri olarak gözbebeğimiz İstanbul'da hizmete girdi." ifadesini kullandı.

Yapımı devam eden havalimanları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Bu yıl bitmeden açılışı hedeflenen Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor. Çukurova Havalimanı'nın yap-işlet-devret modeli ile hayata geçiriyoruz, yapımı hızla devam ediyor. 2022 yılı bitmeden hizmete alacağız." dedi.

Karaismailoğlu, hava yolu yolcu trafiğine verilen destekler, alınan önlemler sayesinde ekim ayındaki günlük uçuşlarda 591 uçuşla Türk Hava Yolları'nın ilk sırada, 1310 uçuşla Türkiye'nin 4'üncü sırada yer aldığını dile getirerek, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1'inci sırada yer aldığını kaydetti.

Kara yolu yatımları ve projeleri

Kara yollarına yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük, taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu artırdık ve süresini kısalttık. Ortalama hızı ise 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık. 2003-2020 yıllarında araç sayısı yüzde 170, taşıt hareketliliği yüzde 142 düzeyinde artarken, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde 100 milyon taşıt/kilometre başına can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, trafik hacmindeki yükseliş karşısında sağlanan tasarrufun da arttığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"28 bin 402 kilometre bölünmüş yol sayesinde yıllık 20,7 milyar lira tasarruf sağladık. Yaklaşık 4,44 milyon ton daha az karbondioksit emisyonu gerçekleşti. İş gücündense yaklaşık 315 milyon saat, bir başka deyişle 12 milyar 965 milyon lira tasarruf ettik. 2003 öncesi 50 kilometre olan toplam karayolu tünel uzunluğunu, yüzde 1164 artırarak 617 kilometreye çıkardık. 2021 yılı boyunca ise 42 kilometre uzunluğunda 17 adet tünel yaptık. Otoyol uzunluğunu 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Halen 309 kilometre otoyolda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz toplam otoyol uzunluğumuzu 8 bin 156 kilometreye çıkarmak."

Ülkenin sanayi ve ticaretinin en büyük kısmının gerçekleştiği Marmara Bölgesi'nde bu hacme uygun bir ulaşım altyapısı için Marmara Otoyol Ringi'ni tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli ile Kazlıçeşme-Göztepe arası seyahat süresini 100 dakikadan 15 dakikaya indirdik. Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş sayısı 75 milyonu aştı. Proje, sağladığı yakıt ve zaman tasarrufunun yanı sıra çevre dostu kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Avrasya Tüneli'nin 2017 ve 2020 yıllarında sağladığı toplam fayda 8 milyar lirayı buldu." dedi.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ışığında çalışmaları öncelediklerini ifade eden Karaismailoğlu, ulaşım planlarını teknolojik gelişmelere göre şekillendirdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, 2003-2020 yılları arasında yapılan 169,2 milyar dolarlık yatırımların, yatırım ve faaliyet dönemindeki ekonomik etkileri ile faaliyet dönemindeki tasarruf etkilerinin analizine ilişkin şunları paylaştı:

"2003-2020 yılları arasında bu yatırımların gayri safi yurtiçi hasılaya toplam 409,7 milyar dolarlık, üretime de 869 milyar dolarlık etkisi oldu. Bu yatırımların toplam istihdama etkisi ise yıllık ortalama 705 bin kişi olarak gerçekleşti. Yatırımlarımız sayesinde ülkemizin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu, sadece 2020 yılında 13,4 milyar dolar tasarruf elde ettik. Emniyetli ulaşım altyapıları ile ölümlü kazaların azalması sayesinde 12 bin 353 hayat kurtardık. Kısalan yollar, kent içi raylı sistem hatları ve Yüksek Hızlı Tren ile çevre dostu taşıma modlarına geçişle 10,3 milyon dolar değerinde karbon emisyon tasarrufu ve kamu hizmetlerinin kağıtsız ortama taşınmasıyla da 20 milyon dolar kağıt tasarrufu sağladık. Ayrıca vatandaşlarımızın e-Devlet'i kullanması ile kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlayabilmesinin, 1,8 milyar dolarlık zaman tasarrufu sağladığını ve bunun kamu iş gücü verimliliğine de artış olarak yansıdığını hatırlatmak isterim."

"KÖİ projeleri büyük ilgi topluyor"

Küresel olarak, altyapı yatırım ihtiyacının 2040'a kadar toplam 94 trilyon dolara ulaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, son 30 yılda Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemine ciddi bir eğilimin söz konusu olduğunu kaydetti.

KÖİ modelinin bugün 134 ülkede farklı sektörlerde tercih edildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Başta havalimanları olmak üzere, ulaştırma projelerindeki KÖİ projeleri büyük ilgi topluyor. Son 20 yılda 37,5 milyar dolarlık yatırımla havalimanları, limanlar ve 1250 kilometre otoyol altyapısı tamamladık. KÖİ modelinin yeniden gelişmesinin öncüsü İngiltere'den ve Avrupa Birliği fonlarıyla hibrit KÖİ modelini son derece etkin kullanan Fransa'dan sonra Avrupa'da en iyi performans sağlayan 3'üncü ülke Türkiye'dir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, havayolu, karayolu ve denizyolu alanında KÖİ modeli ile yapılan yatırımlar incelendiğinde, 2024 yılında gelir-gider dengesinin baş başa noktaya geleceğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"2025'ten itibaren elde edeceğimiz gelirler, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır. Böylece ulaştırma sektörü genel olarak değerlendirildiğinde, KÖİ modeli ile yapılan projeler özelinde net nakit akışı sağlanacak. Dolayısıyla, devletimiz ilave gelire kavuşmuş olacak. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm KÖİ yatırımlarımızla Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya 26 milyar avro, üretime 58 milyar avro ve istihdama 1 milyon kişinin üzerinde etki sağlanarak ülkemiz ekonomisine önemli katkılar yapıldı. Bugüne kadar çevresel fayda oluşturmak öncelikli hedeflerimizden biriydi. Bu amaçla yaptığımız yatırımlarla yıllık toplam 975 milyon ton değerinde karbon emisyon tasarrufu, 20 milyon dolar değerinde kağıt tasarrufu, toplam 780 bin ağaca eşdeğer karbon emisyon tasarrufu sağladık. Ulaşım yatırımlarımızla 2020 yılında toplam tasarrufumuz 13,4 milyar dolara ulaştı."

Adil Karaismailoğlu, Avrupa'yı 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat'a yönelik Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamaları ile demiryolu taşımacılığının geliştirilmesini hedeflediklerini, yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılması ile mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

(Sürecek)

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Mustafa Çalkaya - Son Dakika Haberleri

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