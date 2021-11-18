Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haberler
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

BİNGÖL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri de ele alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı.

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AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

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