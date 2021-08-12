Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yangınlarla mücadeleye 4 koldan destek

Türkiye, kurumları, sivil toplum kuruluşları, bölgede yaşayan vatandaşlarıyla tarihinin en büyük orman yangınlarına karşı topyekun mücadele ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı ekipler de kara, deniz, hava, haberleşme araçları ve altyapı yönetimiyle bu mücadeleye destek sağlıyor.

Türkiye, kurumları, sivil toplum kuruluşları, bölgede yaşayan vatandaşlarıyla tarihinin en büyük orman yangınlarına karşı topyekun mücadele ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı ekipler de kara, deniz, hava, haberleşme araçları ve altyapı yönetimiyle bu mücadeleye destek sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ilgili birimlerinin söz konusu çalışmalara katkısına yönelik "Planlı ve koordinasyon içinde havadan, karadan ve denizden, milletimizle güç birliğiyle sürdürdüğümüz yangın söndürme çalışmaları sayesinde bu zor sürecin üstesinden geldik." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, hava trafiği yönetimi başta olmak üzere, personel, araç, su ve yakıt desteği konularında tüm birimlerinin koordinasyonuyla 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

DHMİ, son dönemde yaşanan yangın felaketlerinde uzman personelin kullandığı arazöz, ani müdahale aracı ve yangın söndürme araçları ile söndürme çalışmalarına da aktif katılım sağlarken bu çalışmalarda 5 arazöz, 9 yangın söndürme aracı, 1 ani müdahale aracı ile 78 Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) personeli görev aldı.

Yangın bölgesindeki söndürme çalışmaları için Muğla Milas Bodrum Havalimanı'ndan 2 arazöz, 25 personel, Muğla Dalaman Havalimanı'ndan 1 arazöz, 1 ani müdahale aracı, 8 personel, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan 1 arazöz, 5 personel, Uşak Havalimanı'ndan 4 yangın söndürme aracı, 1 arazöz, 14 personel ve İstanbul Havalimanı'ndan 5 yangın söndürme aracı, 26 personel görevlendirildi.

Havalimanlarında yangın uçaklarına 8 bin 960 ton su, 5,9 milyon litre yakıt ikmali

Antalya, Muğla Dalaman, Isparta Süleyman Demirel ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında 40 ton su kapasiteli büyük uçaklara ve denizden dolum yapılamayan yangın söndürme uçaklarına ARFF ekipleri tarafından su takviyesi yapılıyor.

Bunun yanı sıra yangın bölgelerinde kullanılan yangın söndürme uçak ve hava araçlarının yakıt ve su ikmalleri de DHMİ ekiplerince gerçekleştirildi. Bu çerçevede, ARFF ekiplerince Antalya Havalimanı'nda toplam 4 bin 216 ton, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise toplam 3 bin 672 ton su ikmali gerçekleştirilirken, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan 32 ton ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan 1040 ton olmak üzere yangın söndürme uçaklarına doldurulan su miktarı toplam 8 bin 960 tonu buldu.

Yangınlarda kullanılan hava araçlarının yakıt ikmalleri de DHMİ havalimanlarında hizmet veren dağıtım şirketlerince gerçekleştirilirken bu araçlara 5 milyon 889 bin 557 litre yakıt sağlandı.

Yangın söndürme sürecinde ekipler hava seyrüsefer yönetimini de gerçekleştirirken yangınların başladığı tarihten bugüne kadar Muğla Dalaman Havalimanı'nda 830, Milas Bodrum Havalimanı'nda 499, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 89, Adana Havalimanı'nda 329, Antalya Havalimanı'nda 860 ve Gazipaşa Havalimanı'nda 266 olmak üzere toplam 2 bin 873 iniş-kalkış gerçekleşti. Ayrıca, İHA'ların yangın bölgelerinde gözlem yapması sebebiyle sivil trafikler için de ayrıca rota düzenlemesine gidildi.

Yangın söndürmede kullanılan uçak, helikopter ve İHA'ların iniş-kalkış trafiklerine öncelik verilirken bu düzenlemelerin yolcu uçaklarının seferlerini olumsuz etkilememesine yönelik planlamalar da yapıldı.

KGM hem yolların hem de yerleşim birimlerinin düzenlenmesinde rol oynadı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) de orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde çok sayıda iş makinesi ve personelle çalışmalarda yer aldı.

Yangın çevresindeki yolların güvenlik durumuna göre açık veya kapalı tutulmasını sağlamanın yanı sıra yangının yerleşim yerleriyle bağlantısını kesmek için geniş yollar yaparak ve santral çevreleri ile orman arazilerinde geniş koridorlar açarak yangının yayılmasını önleme çalışmaları yürüttü.

Karayolları Genel Müdürlüğü, toplam 300 araç, iş makinesi, ekipman ve 400 personelle yangın söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Yangınla mücadelede Antalya'nın Alanya, Manavgat, İbradi ve Gündoğmuş ilçelerinde 15 bin 100 metre yangın önleme şeridi, güvenlik koridoru ve ağaç devirme çalışması, 7 bin 150 metre yol yapım çalışması, 71 bin metre yol genişletme, reglaj ve cep oluşturma çalışmaları, 109 bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışması, 19 bin 794 ton yangına müdahale çalışmaları, 12 bin 695 metrekare çadır ve konteynerler için alan düzenleme çalışmaları, yangında telef olan hayvanların gömülmesi işleri, 9 bin metre orman yollarına astarlama çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde birçok farklı yerde çıkan yangınlara da 17 araç ve 32 personelle müdahale edildi. KGM ekiplerince Bodrum'daki yangınlara karşı da 10 araç ve 20 personelle çalışmalar yürütüldü. Ören Mahallesi'ndeki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini tehdit eden yangınların önüne geçebilmek için de Yeniköy Termik Santrali'nin etrafında 300 metrelik koridor açılarak güvenli alan oluşturuldu. Bu çalışmalara 55 araç ve 83 personel katıldı.

Aydın'ın çeşitli ilçelerindeki orman yangınlarına da 16 araç ve 23 personelle müdahale edilirken KGM ekiplerince diğer yangın çıkış noktaları olan Mersin, Adana, Osmaniye, Balıkesir ve Kütahya illerinde de çalışmalara yoğun şekilde destek verildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce yangınla mücadeleye lojistik destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de söndürmede görevli araçlara denizden su sağlama operasyonlarıyla lojistik destek anlamında önemli görev üstlendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi, 4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, 1 RHIB bot ve 2 römorkörle bölgede görev yapıyor. Ayrıca, her türlü arazi ve hava şartında gitmek için tasarlanan çok amaçlı bir araç olan Unimog araçları ve destek personeli çeşitli bölgelerde konuşlandırıldı.

Genel Müdürlük ekipleri, karadan müdahalenin çok zor olduğu, kayalık ve sarp koylarda denizden yangına müdahale etti, soğutma çalışmalarına destek verdi. Bu kapsamda, ekipler Marmaris Delikyol Koyu, Gökova Hisarönü, Güvercinlik Koyu, Ören, Tersaneler Bölgesi ve Türkevleri bölgesindeki yangınlara müdahale etti.

Öte yandan söz konusu ekipler, yangından etkilenen vatandaşları tehlikeli bölgelerden emniyetle tahliyesini gerçekleştirme konusunda da önemli katkılar sağladı, bölgeye gelen yardım malzemeleri, ekipler tarafından ihtiyaç olan bölgelere ulaştırıldı.

Yangın felaketlerinden etkilenen yerlere, 96 mobil baz istasyonu sevk edildi

Türkiye genelinde 28 Temmuz'dan bugüne kadar meydana gelen yangın felaketleri sırasında haberleşme şebekelerine yönelik de çalışmalar yürütülüyor.

Yangınların başlaması sonrasında haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işler ve talepler Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından koordine edildi.

Bugüne kadarki süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Koordinasyon Merkezi, AFAD gibi kurumlarla irtibat sürdürülerek, bu kurumlardan gelen mobil baz istasyonu talepleri karşılandı. Haberleşmeye ilişkin USOM bünyesinde operatörlerin ilgili sahalardaki baz istasyonlarının durumları canlı olarak takip edilirken yangın bölgelerinde haberleşmeyi genel itibarıyla kesintiye uğratan bir sorun görülmedi.

Yangın felaketlerinden etkilenen yerlere, 96 mobil baz istasyonu, 3 acil iletişim aracı (wi-fi aracı), mobil jeneratörler sevk edildi ve saha ekipleri görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı