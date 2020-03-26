Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İmamoğlu'na cevap Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanal İstanbul güzergahında bulunan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde koruma altına alınmasına karar verilmesi için yapılan proje ihalesini eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanal İstanbul güzergahında bulunan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde koruma altına alınmasına karar verilmesi için yapılan proje ihalesini eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı açıklama ile cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul güzergahında bulunan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde koruma altına alınmasına karar verilmesi için yapılan proje ihalesini eleştirerek, "Korona virüs ile mücadele ederken bunlar Kanal İstanbul derdinde" şeklinde yaptığı açıklamaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından cevap geldi. Yapılan açıklamada dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsle mücadelenin devletin tüm kurumları ve milletle birlikte sürdüğü belirtilerek, "Kısa sürede bu salgından kurtularak ülkemizin normal gündemine dönmesini umut ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye Cumhuriyeti salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir"

Bir taraftan salgınla mücadele ederken, öte yandan hayatın devam ettiğinin unutulmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Üretim ve yatırımın devam etmesi, ülke ekonomisinin çökertilmemesi, salgından kurtulduktan sonra da ihtiyaç olan ürünlerin üretilmesi ve gerekli yatırımların yapılması da son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir" denildi.

"Yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize korona virüsten daha çok zarar vermektedir"

Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği ve 26 Mart tarihinde proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde korunması işinin de önceden belirlenmiş sürecin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize korona virüsten daha çok zarar vermektedir. Ülkemiz salgınla mücadele ederken üretim ve yatırımları da sürdürmek, ülke ekonomisini dimdik ayakta tutarak yarınlarımızı da güvence altına almak hepimizin temel görevi olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA