Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından havacılık sektörü istihdamında "yerlileşme" hamlesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından havacılık sektörü istihdamında "yerlileşme" hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk sivil havacılık sektörünün son 17 yılda hızla büyümesi nedeniyle yetişmiş eleman ihtiyacından bir bölümünü yurt dışından karşılamak zorunda kaldığını belirterek, "Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından havacılık sektörü istihdamında
22.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk sivil havacılık sektörünün son 17 yılda hızla büyümesi nedeniyle yetişmiş eleman ihtiyacından bir bölümünü yurt dışından karşılamak zorunda kaldığını belirterek, "Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki tüm paydaşlarla bu çalışmayı yaparak alanda vatandaşlarımızın öncelikli istihdam edilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, küresel gelişmelere paralel şekilde gelişen havacılık sektörünün ekonomik kalkınmanın itici unsuru haline geldiğini ve toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biri olduğunu bildirdi.

Havacılığın geleceği açısından Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve sektörde son dönemde atılan adımlar sayesinde Türk havacılık sektörünün beklentilerin çok ötesinde büyüdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısı bugün 56'ya çıktı. Türkiye hava sahasında, 2003'te 44 bin 500 kilometre uçuş yolu bulunurken, bugün uçuş yolu uzunluğumuz yaklaşık 74 bin 640 kilometreye çıktı. 173 ülkeyle ikili havacılık anlaşması yapıldı, 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı da 329'a yükseldi. Bunun sonucunda da 34,5 milyon olan yolcu sayımız, 210 milyonu buldu." bilgisini paylaştı.

17 yılda sektör cirosu 53 kat arttı

Karaismailoğlu, hava yolu sektöründeki büyümeyle birlikte cironun 17 yılda, 53 kat arttığını, istihdam sayısının da 65 binden 295 bine çıktığını aktardı.

Türk sivil havacılık sektörünün son 17 yılda hızla büyümesi nedeniyle yetişmiş eleman ihtiyacının bir bölümünü yurt dışından karşılamak zorunda kaldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Havacılık sektörüne yönelik eğitim olanaklarının artırılmasıyla yabancı personel alımı büyük oranda yavaşladı. Şu anda 295 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği sivil havacılık sektörümüzde yabancı uyruklu pilot, uçuş ve kabin ekibinde görevlilerin oranı yüzde 11'i bulmakta. Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki paydaşlarla bu çalışmayı yaparak alanda vatandaşlarımızın öncelikli istihdam edilmesini hedefliyoruz."

"Kaygıları dikkate alıyoruz"

Karaismailoğlu, Aralık 2019'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının havacılık dahil tüm alanları olumsuz etkilediğini belirterek, bu olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli hafifletici kolaylıkların sağlandığını hatırlattı.

Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan işsizlik problemleri nedeniyle Türk uyruklu uçuş ve kabin ekiplerinin kaygılarının bulunduğu yönünde kendisine bilgiler ulaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu kaygıları dikkate alıyoruz. Bu kapsamda, hava yolu işletmelerinde uçuş operasyonlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde, Türk uyruklu çalışanlara öncelik verilmesi noktasında bir çalışma yapılmasını uygun gördük. Sivil havacılıkta eğitim olanaklarının her geçen gün artmasıyla sektöre yetişmiş eleman sağlanıyor. Söz konusu çalışmayla sektörde Türk uyruklu yetişmiş eleman istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda hava yolu işletmelerinin görüşlerini ve yol haritasını da istedik."

Kaynak: AA

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