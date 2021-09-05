Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından fahiş fiyattan bilet satanlara sıkı denetim
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından fahiş fiyattan bilet satanlara sıkı denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından fahiş fiyattan bilet satanlara sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü fahiş fiyattan bilet satanları mercek altına aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü fahiş fiyattan bilet satanları mercek altına aldı. Ağustos ayında yapılan denetimlerde 864 otobüs işletmecisi ve 3 bin 612 otobüs denetlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce yolcu taşımacılığı kapsamlı denetime tabi

tutuluyor. Özellikle CİMER başta olmak üzere vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor. Denetimlerde fahiş bilet fiyatının yanı sıra otobüslerin korsan taşımacılık yapıp yapmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve bilet denetimleri yapılıyor. Ağustos ayında 864 otobüs işletmecisi ve 3 bin 612 otobüs denetlendi. Bin 709 adet uyarma, 626 adet idari para cezası olmak üzere toplam 2 bin 335 işlem uygulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sahada edinilen tecrübeler, günümüzün gelişen şartları ve dijitalleşme gibi nedenlerden dolayı Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği'nin yayımlandığını anımsattı. Yönetmeliğin 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe gireceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Yeni mevzuat ile denetimlerin yıllık planlar kapsamında belirlenmesi, performans hedeflerine göre düzenli yapılması, risk analizi ile denetimlerin etkinleştirilmesi, ceza tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesi ve tebliğ edilmesi, uzaktan algılama sistemleri ile denetimlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır" dedi.

Bakanlık tarafından yürütülen "Denetimlerin Etkinleştirilmesi Projesi"ni işaret eden Karaismailoğlu, "Geliştirilen mobil denetim uygulaması kullanılarak, denetleyici personelin tablet üzerinden denetim süreçlerini yürütmesi sağlanacak. Mobil uygulamanın tüm denetim alanlarında kullanılabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Karayolu denetim istasyonlarından alınan veri ve görüntüler üzerinden yapılan "uzak denetim sisteminin" pilot çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, sistemin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yaygınlaştırılacağına dikkati çekti. Karaismailoğlu, "Böylelikle bölge müdürlüklerimizde kurulacak uzak denetim merkezlerinde eşya taşımacılığına ilişkin yetki belgesi kontrollerinin uzaktan yapılması planlanıyor" dedi. - ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından fahiş fiyattan bilet satanlara sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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