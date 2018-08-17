Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Direkt Uçuşa Destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması konusunda Ankara Ticaret Odası'na (ATO) destek verdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Baran, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, ATO'nun girişimleri sonucu Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan Paris, Frankfurt, Berlin ve Viyana'ya direkt uçuş başlattığını hatırlatarak, bu uçuşlarda doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığını bildirdi. THY'nin iştiraki olan SunExpress Havayolları'nın da Londra, Amsterdam, Zürih ve Köln'e direkt seferlere başladığını kaydeden Baran, Ankara'dan 20 ülkede 34 destinasyona aktarmasız uçulabildiğini anlattı. Ankara'nın dış ticaretinde önemli yer tutan Çin, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelere de direkt uçuşların başlatılması gerektiğini vurgulayan Baran, "Bu ülkelere de direkt uçuş başlatılırsa Ankara'nın ihracatına çok önemli katkısı olur. Yeni hatlar açılması konusunda sizden destek bekliyoruz" dedi.

Bakan Turhan'dan direkt uçuşa destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise ATO Başkanı Baran'ın Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması konusunda Ankara Ticaret Odası'na destek verdi. Bakan Turhan, son 15 yılda havayolunu "halkın yolu" haline getirdiklerini söyledi.

Akyurt'a metro talebi

Ziyaret sırasında Akyurt'ta yapımına başlanan ve 2019 yılında tamamlanması planlanan Uluslararası Fuar Alanı Projesi de gündeme geldi. ATO Başkanı Baran, Fuar Alanı'na metro ile ulaşımın sağlanması talebinde bulundu. Baran, Fuar Alanı'nın yakınına Alibaba ve Amazon gibi e-ticaret şirketleri için lojistik merkezi kurulmasını da talep etti. Önümüzdeki yıllarda hızlı tren ile havayollarının check-in ve bagaj hizmetlerinin birleştirilerek vatandaşlara sunulmasının Esenboğa'yı kullanan yolcu sayısını artıracağını ifade eden Baran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çeşitli projelerde iş birliği yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

ATO Başkanı Baran, Bakan Turhan'a ATO üyelerinin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir dosya sundu. Dosyada ATO'nun 6 No'lu Telekomünikasyon Meslek Komitesi'nin "mobil telefonlar için abone ve cihaz kimlik bilgilerinin kötüye kullanımı dolayısıyla başlatılan hukuki süreçlerde davalının ana bayi olması", 38 No'lu Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi ile 50 No'lu Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları Meslek Komitesi'nin "geçici belge uygulamasının kaldırılmasının oluşturduğu sorunlar", "nakliye ve lojistik sektörünün sürdürülebilirliği için alınması gereken tedbirler" ve "SRC 5 belgeli sürücü sayısının yetersizliği", 39 No'lu Lastik Jant Akü Toptan ve Perakende Satış Servisi Meslek Komitesi'nin "lastik ve jant ebatlarının araç ruhsatlarına işlenmesi" ve "oto lastik bakımını yapabilecek kişilerde MYK standartlarının aranması", 52 No'lu Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi ile 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi'nin "havaalanı transferlerinde VİP turizm taşımacılığının UBER veya korsan taşıma olarak kabul edilmesi", "terminal işletmelerince uygulanan farklı ücretlendirmeler", "bebek ve çocuk yolcular için bilet zorunluluğu", "sözleşmeli araçlar için de yaş sınırının belirlenmesi gerekliliği", "okul servis araçları yönetmeliğinde düzenleme talepleri", 55 No'lu Motorlu Kara Taşıt Servis Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi'nin "motorlu kara taşıtı bakım ve onarımı alanında merdiven altı hizmet veren işletmelerin denetlenmesi" sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri yer aldı.

Meclis üyeleri sorunları anlattı

Baran'ın ardından ATO Meclis Üyeleri de söz alarak sektörlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Bakan Turhan, ATO heyetinin taleplerini dinleyerek notlar aldı. Bakan Yardımcısı Selim Dursun da ATO heyetinin ilettiği sorunlar üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bakan Turhan'ı ziyareti sırasında ATO Başkanı Baran'a Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci ile Meclis ve Komite Üyeleri Abidin Memili, Afkan Genç, Ali İhsan Özdemir, Fikret Yılmaz, Hakan Tarhan, Hüseyin Özer, Muhammet Sarıtaş ve Mahmut Ulucan eşlik etti. - ANKARA