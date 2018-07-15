Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 15 Temmuz videosu

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla video klip yayınlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ikinci yılı dolayısıyla, şehitlerin ruhlarını yad etmek adına bir video yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yer aldığı videoda, "Milli iradenin gür sesi Cumhurbaşkanımız emretti... Milyonlarca farklı çehre, milyonlarca kahraman, yetişti hainin kanışına. Siper oldu düşmesin diye bayrağımız" ifadeleri kullanıldı.