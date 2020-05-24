Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı şantiyeler yaz boyunca korona virüs önlemleri ile çalışacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı şantiyeler yaz boyunca korona virüs önlemleri ile çalışacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 ile milli mücadelenin devam ettiği bugünlerde karayolları, demiryolları ve havayollarında yüzlerce şantiyenin dur durak demeden çalıştığını belirterek, Covid-19 salgınına karşı önlemlerin Bilim Kurulu ile işbirliği içerisinde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı şantiyeler yaz boyunca korona virüs önlemleri ile çalışacak
24.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 ile milli mücadelenin devam ettiği bugünlerde karayolları, demiryolları ve havayollarında yüzlerce şantiyenin dur durak demeden çalıştığını belirterek, Covid-19 salgınına karşı önlemlerin Bilim Kurulu ile işbirliği içerisinde yürütüldüğünü söyledi. Kontrollerin "sıfır tolerans" prensibiyle yapıldığını, bu nedenle şantiyelerde hiçbir sıkıntı yaşanmadığını bildiren Karaismailoğlu, "Şantiyelerimizde tüm önlemlerin titizlikle yürütülmesi sayesinde çalışmalarımız hedeflerimiz doğrultusunda sürüyor. Yaz ayları boyunca da Bilim Kurulu ile işbirliğimiz sürecek ve kurulun tavsiyelerinden taviz verilmeden, şantiyelerde bu noktada gevşeme olmadan çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye'nin dünyanın ekonomik merkezleri ile hammadde kaynakları arasındaki güzergah üzerinde bir kavşak olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin coğrafi konumunun sunduğu potansiyelden ekonomik, siyasi ve kültürel kazanç sağlayabilmesi için ulaştırma altyapısı alanında çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Ülkemizin aydınlık yarınlarının yaptığımız bu yatırımlarla doğrudan bağlantılı olduğunun farkındayız" dedi.

Covid-19 salgını döneminde de yatırımların sürmesi için gerekli tüm tedbirleri erkenden aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, salgın henüz Türkiye'de görülmeden önce yerel ve uluslararası yayınlardan süreci takip ederek yeni bir yönetim sistemi oluşturduklarını anlattı. Karaismailoğlu, "Salgının Türkiye'de görülmeye başlanması ile birlikte Bakanlık yönetimi olarak Bilim Kurulu başta olmak üzere yerel yönetimler ve hastaneler ile sürekli yakın işbirliği içerisinde olarak stratejik planlamalar yaptık. Şu anda bu planların titizlikle uygulanması sayesinde projelerimiz hızla ve sorunsuz ilerliyor" dedi. Bazı şantiyelerde Covid-19 kurullarının da oluşturulduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, kontrollerin ise ilgili proje ekipleri tarafından "sıfır tolerans" prensibiyle yapıldığının altını çizdi.

Mart ayında şantiyelere giriş ve çıkışlar kapatıldı

Hem karayollarında, hem demiryollarında, hem de havayollarında binin üzerinde şantiyede çalışmaların dur durak demeden sürdüğünü ifade eden Bakan Karaismailoğlu, çalışanların yurt dışı giriş çıkışlarının da kısıtlandırıldığını anlattı. Projelerde çalışanların zorunlu bir yurt dışına çıkışlarının oluşması halinde 14 günlük izolasyon süresinin ilgili kurumların belirledikleri yerlerde, aynı zamanda kurul takibinde gerçekleştirilmesine karar verildiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Hatta yaş sınırı ve kronik rahatsızlık sebebiyle risk grubunda yer alan çalışanlar evlerine gönderildi. Evden çalışabilecek çalışanlar da evden çalışma düzenine geçirildi. Şantiyelerin neredeyse tamamı dışarıdan girişlere Mart ayı içerisinde kapatıldı. Sahada çalışmaya devam eden tüm çalışanlar şantiyedeki konaklama tesislerinde veya izolasyonun sağlandığı misafirhanelerde konaklıyor" dedi.

Bilim Kurulunun önerileriyle hareket edilecek

Karaismailoğlu, yaz ayları boyunca da Bilim Kurulu ile işbirliklerinin süreceğini ve kurulun öngördüğü şekilde şantiyelerde tedbirleri elden bırakmadan çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "Biliyoruz ki daha yolun en başında Bilim Kurulu ile birlikte belirlenen tüm önlemlerin titizlikle uygulaması sayesinde proje şantiyelerinde hiçbir problem yaşamadık. ve bu sayede de çalışmalar hedeflerimiz doğrultusunda sürüyor. Bu nedenle amacımız Bilim Kurulunun önerilerini dikkate alarak şantiyelerimizdeki tedbirlere devam etmek. Yaz ayları boyunca da kurulun tavsiyelerinden taviz verilmeden, şantiyelerde bu noktada gevşeme olmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimizi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi ulaştıracağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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