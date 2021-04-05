Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 130 sürekli işçi alınacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 130 sürekli işçi alınacak

Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 130 sürekli işçi alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 75 koruma ve güvenlik ile 55 temizlik görevlisi olmak üzere 130 personel alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 75 koruma ve güvenlik ile 55 temizlik görevlisi olmak üzere 130 personel alacak.

Bakanlığın "sürekli işçi" alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere, İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 9 Nisan'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Adayların, Türk vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış bulunması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması, kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar arasında yer almaması gibi şartları taşıması gerekiyor.

Ayrıca koruma ve güvenlik görevlisi için en az 2 yıllık yükseköğretim (ön lisans) mezun olmak, temizlik görevlisi için en az ilköğretim, en çok ortaöğretim mezuniyeti (lise veya dengi) kriterleri aranıyor.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 26 Nisan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kura çekimine katılımcı alınmayacak, noter kura çekimi Bakanlığın YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacak.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimiyle açık iş sayısının her il ve unvan için 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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