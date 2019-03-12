Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından Yapılan Açıklamada, Boeing 737 Max 8 Ve/veya Boeing 737...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından Yapılan Açıklamada, Boeing 737 Max 8 Ve/veya Boeing 737...

IHAAW183135-SIY/12-03-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından Yapılan Açıklamada, Boeing 737 Max 8 Ve/veya Boeing 737...

IHAAW183135-SIY/12-03-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğu belirtildi. 12.03.2019 18: 31: 35 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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