Rusya'da bekletilen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemiler 15 Mart'ta Türkiye'de

MERSİN (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerin 15 Mart'ta Mersin'de olacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ayçiçek yağı yüklü olan gemilerin 15 Mart'ta Türkiye'de olacağını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi