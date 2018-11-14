Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri ile İlgili Vatandaşların Nakit...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ile ilgili vatandaşların nakit ödemeye zorlandığı, nakit tahsilatların kayıtlara girmediği, vatandaşın ve devletin zarara uğratıldığı yönündeki iddialar tümüyle asılsız olup, haksız bir şekilde ilgili tüm kurum ve kuruluşları suçlar niteliktedir." 14.11.2018 12: 48: 21 TSI

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