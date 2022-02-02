Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 'ihale' açıklaması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin 2 milletvekilinin 'Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı' ve 'Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı' ihalelerine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, konunun yargıya taşındığı belirtildi. Açıklamada, '7 yalan, 7 gerçek' başlığı ile iddialara cevap verildi.

Bakanlık, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve partisinin iki milletvekili tarafından, 3 Nisan 2018 tarihli 'Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı' ve 20 Ağustos 2020 tarihli 'Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı' ihalelerine ilişkin iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı. '7 yalan, 7 gerçek' başlığı ile yapılan açıklamada, 'Aynı iş, 6 milyar TL fazla bedelle başka bir firmaya verildi' iddiasına ilişkin, iki ihalenin kapsam, maliyet ve güzergah bakımından birbirinden farklı olduğu, ilk ihalenin üzerinden 29 ay sonra ikinci ihaleye çıkıldığı belirtildi. 2018'deki projenin uzunluğunun 106, 2020'deki projenin uzunluğunun ise Bandırma-Bursa arasının alt yapı ve üst yapı işleri eklenerek 201 kilometre olduğu kaydedilerek, "Öte yandan, 7 Yüksek Hızlı Tren garı/istasyonu yapımı da proje ve ihale kapsamına alınmıştır. Projedeki bu değişikliklerin yanı sıra 2018 yılı ile 2020 yılı arasındaki fiyat artış katsayısı 1,85'tir. Diğer bir ifadeyle, 2018 yılındaki 3,198 milyar TL, 2020 yılında 5,904 milyar TL olmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın devletin rutin işleyişi dahilinde, yatırım programına attığı ve ihalenin süreciyle ilgisi olmayan imzalı kağıdı 'belge' diye göstermek, apaçık bir yalandır. Konu, yargıya taşınmış olup; ülkemizin hayrına her işe karşı duran yatırım düşmanı bu zihniyet, her zaman olduğu gibi milletimizin vicdanında ve adalet önünde hesap verecektir" ifadesine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel