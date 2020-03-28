Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda devir teslim töreni
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Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu, Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda devir teslim töreni

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleşen devir teslim töreni ile Mehmet Cahit Turhan, görevi yardımcısı Adil Karaismailoğlu'na devretti.

28.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:08
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda devir teslim töreni

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleşen devir teslim töreni ile Mehmet Cahit Turhan, görevi yardımcısı Adil Karaismailoğlu'na devretti. Bakan Karaismailoğlu, "Önümüzde çok önemli projeler var. Onları hep birlikte beraber, hızlı bir şekilde yürüteceğiz" dedi.

Törende konuşan Karaismailoğlu, geçen yıl Eylül ayı sonu itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Turhan'ın teveccühü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak göreve başladığını hatırlattı. Bakanlıkta görev yapmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Karaismailoğlu, "Çok değerli Bakanımızın çok değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa bir süre içerisinde kendisinden çok şey öğrendik" dedi.

'ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK VİZYON PROJELER VAR'Karaismailoğlu, bu görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenine layık olmaya gayret göstereceğini ifade ederek, şunları söyledi: "Önümüzde çok önemli projeler var. Bütün dünyaya ses getirecek vizyon projeler var. Ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Onları hep birlikte beraber hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de çok saygıdeğer Bakanımızın bilgi ve tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Bakanlığımıza ve hükümetimize verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım adına yine her zaman çok teşekkür ediyorum."'EMANETİ YENİ BAKANIMIZA DEVREDİYORUM'Görevi devreden Turhan ise, görevde bulunduğu süre boyunca ülkenin erişim ve ulaşımıyla ilgili birçok hizmet yaptıklarını belirterek, "Bu görevler kutsal görevler, bu görevler kişilere bağlı olmayan görevler. Ülkemiz için, milletimiz için fedakarlık yapılması gereken görevler. Bu görevi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni devlet sisteminde ilk kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini bize tevdi etmişlerdi. Önemli bir sorumluluk ve önemli bir görevdi. Bunun her zaman bilicinde olduk. Bizden önceki dönemlerde görev alan Bakanlarımız gibi ben de aldığım emaneti bugünden sonra bu görevi yürütecek olan yeni Bakan arkadaşımız Adil Karaismailoğlu'na devrediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.Turhan, görev yaptığı yaklaşık 20 aylık süre içerisinde önemli projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.'KORONAVİRÜS NOKTASINDA TEBİRLERİMİZİ ERKEN ALDIK'Koronavirüs salgını noktasında da Türkiye'nin dünya geneline göre daha az etkilendiğini belirten Turhan, bunun en önemli nedeninin geç kalmadan alınmış olan tedbirlerin uygulanması olduğunun altını çizdi. Turhan, şöyle konuştu: "Tabi ki bizim bakanlığımız bu ülkede milletin devletten beklediği projelerin, hizmetlerin önde geldiği bakanlıklardan biridir. Bu süreç içerisinde de gerek yurt içi ve gerek yurt dışı ulaşımda özellikle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini yürütmüş ve düzenlemiştir. Hamdolsun bugün ülkemizdeki bu kararların uygulanması ile sosyal ve ekonomik yaşantıda çok önemli sıkıntı yaşamadık. Biz bundan sonra da Bakanlık olarak Hükümetimizin aldığı kararları hep birlikte uygulayarak bu afetten en az bedel ödeyerek kurtulmanın gayreti içerisinde olmamız lazım. Bu görevi bırakırken Sayın Bakanımızın hoşgörüsüne sığınarak bu naçizane ifadeleri paylaşma gereği duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sizlerle ve yeni Bakanımızla birlikte, onun kaptanlığında daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Törenden görüntü

-Konuşmalar

Haber:  Kaan ULU/ANKARA,


Kaynak: DHA

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