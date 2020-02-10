Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam,...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır.
10.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İHA