Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam,...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam,...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır.

10.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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