Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu. - ANKARA Kaynak: İHA