Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu.
19.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:34
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İHA