Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KalDer'den "Türkiye Mükemmellik Ödülü" aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli kapsamında Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından verilen "Türkiye Mükemmellik Ödülü"ne layık görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KalDer tarafından Bakanlığa "Türkiye Mükemmellik Ödülü" verildiği bildirildi.

Kamu yararı ve şeffaflığını ilke edinen Bakanlığın, bütünsel kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların daha etkin, verimli, rekabet edebilir ve performans odaklı bir kamu yönetimine geçişinde kalitenin ölçülebilirliği ve kalite standartlarının yükseltilmesinin zorunluluk halini aldığı belirtilen açıklamada, "Ulaştırma ve altyapı politikalarımız kapsamındaki verimlilik ve kalite hedeflerine ulaşabilmek adına, yenilikçi bakış açısı ile vizyoner, sürdürülebilir sistemleriyle güçlü, kurumsal hafızaya sahip, değişimi yöneterek tüm paydaşlarına sürekli değer katan, performansı yüksek 'mükemmel idare' olma çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında dünya genelinde kullanılmakta olan birkaç modelden biri olan EFQM Mükemmellik Modeli çalışmalarının Bakanlığımız bünyesinde yürütülmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Nihai hedefimiz, Bakanlığımızın sistemlerle yönetilen, değer zinciri yaklaşımını benimsemiş, tüm paydaşlarıyla kuvvetli bir iletişimi olan, güçlü, dinamik, yenilikçi ve vizyoner kurum kültürüne sahip, kendi ekosisteminin lideri bir kurum olarak yönetildiği konusundaki farkındalığın artırılmasıdır. Bakanlık düzeyinde bu modeli kullanan ve mükemmellik ödül sürecini başlatan ilk kamu kurumu olduk. Bakanlığımız saha ziyaretleri sonrasında KalDer değerlendiricilerince yapılan değerlendirmelere göre 5 yıldız aldı. Kurumumuz, bakanlık düzeyinde ilk başvuruda 5 yıldız ödülüne sahip olan tek kamu kurumudur."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Son Dakika Haberleri

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